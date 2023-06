OM : Incroyable, le transfert de Payet est bouclé !

Benjamin Labrousse

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Dimitri Payet pourrait quitter l’OM cet été. Le capitaine marseillais n’a pas beaucoup été utilisé par Igor Tudor cette saison, et pourrait décider de relever un nouveau challenge à désormais 36 ans. Ce mercredi, un accord avec le club turc de Pendiksport a été annoncé pour Payet.

Il y a plusieurs semaines, Pablo Longoria bottait quelque peu en touche concernant l’avenir de Dimitri Payet à l’OM. « Il a un an en plus de contrat. On a discuté ces dernières semaines des ambitions. C'est constructif. Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arriver » , déclarait ainsi le président du club marseillais dans des propos relayés par RMC . Depuis, Marcelino est arrivé sur le banc marseillais…

Dimitri Payet aurait signé en deuxième division turque !

Ce mercredi, un coup de tonnerre est apparu dans le dossier Dimitri Payet. Fikret Gul, journaliste turc pour Taktikmania , affirme que le capitaine de l’OM a signé un contrat avec Pendikspor, club de seconde division turque, où évolue notamment un ancien joueur de Ligue 1 en la personne d'Adrien Regattin.

Ça discute en interne pour Payet