OM : Incroyable, il raconte son transfert avorté au Real Madrid

Thomas Bourseau

Stéphane M’Bia a fait les beaux jours du Stade Rennais et de l’OM notamment au fil des saisons. Néanmoins, M’Bia aurait pu ne jamais arborer la tunique de l’Olympique de Marseille. Selon ses propos tenus à Mohamed Henni, son transfert à l’été 2009 aurait dû l’envoyer au Real Madrid et non à l’OM.

Ils commencent à être beaucoup les joueurs à avoir quitté la Ligue 1 pour rejoindre la Liga et plus particulièrement le Real Madrid. Ces dernières années, Ferland Mendy, Mariano Diaz, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni ont quitté l’hexagone pour le club le plus titré en Ligue des champions.

M’Bia aurait dû perpétuer la tradition…

Mais bien avant cela, Mahamadou Diarra quittait l’OL et 2006 pour le Real Madrid. Et trois ans plus tard, Stéphane M’Bia aurait pu imiter le milieu de terrain. Après cinq saisons passées au Stade Rennais, M’Bia avait la cote sur le marché et notamment à Everton et au Real Madrid. Au point où son transfert aurait dû être bouclé avec la Casa Blanca. Mais finalement, Stéphane M’Bia a signé à l’été 2009… à l’OM !

L'OM s'en débarrasse au mercato, il raconte son départ https://t.co/qRwcCGZ9Nf pic.twitter.com/ZfguRfsBt8 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

«Ça les gens ne le savent pas, avant d’aller à Marseille, moi j’allais au Real»