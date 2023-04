Une révolution est amorcée, le PSG peut trembler

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et le PSG aurait déjà ciblé divers attaquants pour se renforcer. Il se trouve que le Bayern Munich travaillerait sur les mêmes dossiers et serait même prêt à déroger à ses règles. Explications.

Comme ce fut le cas en 2021 face au PSG en 1/4 de finale, en 2022 face à Villarreal et cette saison face à Manchester City à chaque fois au même stade de la compétition, le Bayern Munich n’y arrive plus en Ligue des champions. L’occasion pour le club bavarois de songer à amorcer une révolution au niveau de sa politique sportive.

Le Bayern Munich menace les plans estivaux du PSG

Habituellement réticent à l’idée de débourser de trop grosses sommes sur le marché des transferts, le Bayern Munich devrait innover cet été. Courtisan de noms qui flambent sur le marché tels que Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani, figurant tous dans les petits papiers du PSG, le Bayern Munich pourrait décider de franchir la barre des 100M€ pour le recrutement d’un attaquant cet été.

«On commence à se dire au Bayern qu’on pourrait franchir la barre des 100M€ pour recruter un grand neuf»