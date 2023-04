Mercato : Un crack quitte le PSG, son agent sort du silence

La rédaction

Le Paris Saint-Germain, avec son effectif rempli de stars, doit prêter ses titis issus du centre de formation pour qu'ils s'aguerrissent et puissent revenir au PSG avec de l'expérience du haut niveau. C'est ce qu'il s'est passé pour Ayman Kari. Le jeune milieu de 19 ans a décidé de quitter le PSG cet hiver pour aller à Lorient. Son agent, Galain Sambi a raconté les coulisses de ce prêt.

Pour le moment, ce prêt n'est pas concluant. Avant de partir à Lorient, Ayman Kari n'était apparu que deux fois sur la feuille de match avec le PSG, sans jamais disputer une minute de jeu. Depuis qu'il est parti en Bretagne, seul son nombre de présences sur les feuilles de matchs ont augmenté (6) puisqu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison en Ligue 1. Mais la stratégie est claire du côté de son clan, qui l'explique.

« L'effectif a commencé sans lui »

Dans un podcast réalisé par L'Equipe , l'agent de Ayman Kari, Galain Sambi raconte pourquoi le club de Lorient a été choisi : « Lorient, le choix a été très simple. Ayman était à Paris, il a loupé la pré-saison. On sait très bien que la pré-saison c'est le moment où les clubs donnent du temps de jeu aux jeunes. C'est une chance à saisir, malheureusement, il n'a pas pu y être. L'effectif a commencé sans lui et l'inclure dans l'effectif à un poste où il y a du monde, c'est compliqué. Nous on s'est concerté, il était temps de passer à autre chose pour Ayman. Vaut mieux gagner 6 mois dans un nouveau projet. Nous, on voulait partir sur 18 mois. On voulait le prêt de la saison 2023-2024. »

