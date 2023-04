Il l’annonce, belle surprise pour le PSG et l’OM sur le mercato 

Thomas Bourseau

Wilfried Zaha soufflera sa 31ème bougie en novembre prochain. L’occasion pour lui de se lancer un nouveau challenge après tant d’années passées à Crystal Palace. Libre de tout contrat cet été, Zaha intéresserait le PSG et l’OM, mais finalement pas le Bayern Munich.

Comme ce fut le cas à l’été 2021, le PSG serait susceptible de mener à bien d’éventuels jolis coups sur le marché des agents libres. Après Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, place… à Wilfried Zaha ?

Le PSG et l’OM se tiendraient prêts pour Wilfried Zaha

Sous contrat à Crystal Palace jusqu’à l’issue de la saison, l’international ivoirien devrait finalement plier bagage après y avoir effectué le plus gros de sa carrière, lui qui a été formé chez les Eagles . Et maintenant ? Selon The Guardian , Wilfried Zaha serait emballé par l’idée de se lancer un challenge à l’étranger et surtout, disputer la Ligue des champions. Le PSG et l’OM seraient sur les rangs, prêts à l’accueillir selon le média anglais.

