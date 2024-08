OM : Il vit un «été compliqué» et se lâche sur son mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Loin de faire l'unanimité avec ses performances à l'OM, Pau Lopez est devenu indésirable durant l'été. Pas dans les plans de Roberto De Zerbi, l'Espagnol a donc dû se trouver un nouveau club. Ça aurait pu être à Côme, mais l'affaire a capoté. Finalement, Pau Lopez, ancien de l'Espanyol Barcelone, a retrouvé la Catalogne en étant prêté à Gérone. Un nouveau chapitre sur lequel s'est confié le gardien de 29 ans.

Nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi fait un grand ménage au sein de son effectif à l'occasion de ce marché des transferts. Plusieurs joueurs sont déjà partis et cela ne devrait pas s'arrêter avec d'autres partants dans les jours à venir. Parmi ceux qui ont déjà fait leurs valises et quitté l'OM, on retrouve notamment Pau Lopez. Suite à l'échec de son transfert à Côme, l'Espagnol a su trouver un autre pointe chute. Le voilà désormais du côté de Gérone, où Pau Lopez a été prêté avec option d'achat.

« Revenir à la maison, c'est bon »

Né à Gérone et ayant passé le début de sa carrière en Catalogne, Pau Lopez retrouve donc un environnement qu'il connait très bien. De retour en Espagne, le gardien prêté par l'OM était présenté à la presse ce mardi. L'occasion pour Pau Lopez de confier : « Ils ont fait un grand effort au niveau du club et maintenant, mon travail est de le démontrer sur le terrain. Ça a été un été compliqué, mais ça a été clair quand les options se sont présentées. C'est très bon de pouvoir vivre une saison motivante comme ça. Ça a été simple. Revenir à la maison, c'est bon ».

« Je viens pour profiter, vivre une expérience unique »

« Personne ne m'a promis que j'allais jouer. C'est quelque chose que je vais devoir gagner au jour le jour. Je veux apporter mes connaissances et je viens pour profiter, vivre une expérience unique et donner le meilleur de moi. Je ne viens pas avec des attentes, je viens pour apporter le meilleur de moi. Pour moi, le club ne me paye pas pour jouer, mais pour m'entraîner. Je viens pour être un joueur de plus. Je n'ai pas de problème à jouer ou non, même si clairement, je veux jouer. Je vais essayer de m'intégrer du mieux possible au club pour quand l'entraîneur fera appel à moi je puisse donner le meilleur », a également lâché Pau Lopez.