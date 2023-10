OM : Il pousse un coup de gueule sur Marcelino

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM pour succéder à Igor Tudor, Marcelino ne sera finalement resté que trois mois à Marseille. Parti en raison de la crise institutionnelle traversée par le club, le technicien espagnol n’a pas vraiment laissé un bon souvenir. Son équipe a été très décriée, notamment concernant le jeu qu’elle proposait. Mouctar Diakhaby, qui l’a connu à Valence, a pris sa défense.

La première expérience de Marcelino à l’étranger n’aura pas été très concluante. Alors qu’il avait toujours entraîné en Liga jusque-là, le technicien espagnol a débarqué à l’OM cet été. Une aventure dans le championnat de France qui n’aura finalement duré que trois mois. À la suite de la crise institutionnelle traversée par le club, Marcelino a décidé de quitter son poste. Un départ bien vu par la majorité des supporters marseillais, qui n’ont pas été convaincus par le jeu proposé par l’OM sous ses ordres.

«C'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai connus»

Une cote de popularité qui contraste avec celle qu’il a en Espagne. Mouctar Diakhaby, qui l’a connu à Valence, a pris la défense de Marcelino, dans un entretien accordé au Phocéen : « Marcelino, à titre personnel, c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai connus. C'est vrai qu’à l'OM au début, ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais moi j'en retiens du bon, en tout cas surtout ici (à Valence). Quand il était ici, on a gagné un titre et sommes allés en Ligue des champions deux années consécutives, et ça a très bien marché avec les joueurs qu'il avait. C'est vrai qu'il avait de bons joueurs aussi », a déclaré l’ancien défenseur de l’OL.

«Il est dans la liste des 5 meilleurs entraîneurs espagnols du championnat»