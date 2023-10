Mbappé - PSG : Une ultime offre va partir !

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le PSG souhaite le conserver et fait tout son possible pour le prolonger. Mais pour l'instant, le mystère plane au-dessus du futur de la star de 24 ans. La direction parisienne en aurait assez et devrait donc passer une nouvelle fois à l'action dans les prochains jours.

Que fera Kylian Mbappé à l’issue de la saison ? Le mystère plane au-dessus du feuilleton qui agite le mercato du PSG. Cet été, l’international français a refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025. Cela a très vite relancé les rumeurs sur son avenir, certaines l’envoyant au Real Madrid. Mais pour le moment, rien n’est joué dans ce dossier.

PSG : La première victime de Mbappé déjà connue ? https://t.co/C8p2CIwfjm pic.twitter.com/xE85qrM8zg — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Le feuilleton Mbappé affole le mercato

Florentino Pérez mise désormais sur une arrivée libre de Kylian Mbappé à l’été 2024. D’ailleurs, Le10Sport.com peut vous confirmer qu’il y a autant de chance de voir le capitaine des Bleus rester au PSG que partir à l’issue de la saison pour l’instant. Mais de son côté, la direction parisienne commencerait à s’impatienter.

Le PSG va dégainer !