OM : Galtier a reçu une offre !

Le feuilleton improbable démarre à l'OM ! En quête d'un nouvel entraineur pour remplacer Marcelino qui a présenté sa démission, Pablo Longoria aurait contacté un certain Christophe Galtier. L'intérêt du club phocéen ne serait toujours pas matérialisé par une offre à la différence d'un club du Moyen-Orient qui serait déjà passé à l'action pour l'ancien coach du PSG.

L'OM va mal. Le club phocéen a conclu sa semaine chaotique par une cinglante défaite face au PSG 4 buts à 0 dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Un PSG dirigé par Luis Enrique qui a succédé à Christophe Galtier, désormais pressenti pour prendre les rênes de l'OM.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Galtier réfléchit

C'est un coup surprenant au vu du timing que tente Pablo Longoria. Alors que Marseille s'embrase, le dirigeant olympien tenterait de faire venir Christophe Galtier à l'OM d'après RMC Sport . Sur X , La Minute OM confirme l'intérêt des Phocéens pour l'ancien coach du PSG, précisant qu'il serait en pleine réflexion tandis que ses proches lui déconseillaient de rejoindre l'OM. Dans le même temps, un autre club est à l'affût.

Une offre est arrivée pour Galtier