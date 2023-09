Vente OM : McCourt a pris sa décision !

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs années maintenant, la vente de l'OM est un sujet récurrent sur les réseaux sociaux. Par le biais de plusieurs communiqués, Frank McCourt a souvent démenti les rumeurs autour d'une future vente mais avec la crise institutionnelle et sportive que traverse son club, il aurait pris la décision de s'en séparer.

L'OM a connu une semaine chaotique. Entre une réunion qui a dégénéré avec les supporters, une mise en retrait du directoire, la démission de Marcelino, un match dingue à Amsterdam (3-3) et une claque face au PSG (4-0), il ne faisait pas bon être supporter marseillais. Avec cette nouvelle crise, la vente du club est de nouveau réclamée. Et cette fois-ci, il se pourrait bien que Frank McCourt soit prêt à céder.

«Si ça ne l'intéresse pas, qu'il vende»

Malgré une nouvelle période de tempête, Frank McCourt est plongé dans le silence. Une attitude qui est vivement critiquée par le journaliste Nabil Djellit sur X . « Dans une période compliquée, Mc Court a encore brillé par son absence. Gouverner à coup de communiqués, c'est comme le faire avec des ordonnances. Si ça ne l'intéresse pas, qu'il vende... », écrit-il. Et visiblement, l'Américain pencherait pour cette option.

McCourt veut vendre !