Après la crise, l’OM tient son nouveau patron !

La rédaction

Arrivé à l'OM en 2021, Pau Lopez n'est pas seulement le gardien de but de la formation. Le portier espagnol est bien plus que cela. Depuis le départ des cadres comme Steve Mandanda ou Dimitri Payet, le gardien s'affirme comme le nouveau patron du vestiaire et n'hésite pas à prendre position dans des dossiers sensibles comme l'avenir de Pablo Longoria.

Ces derniers mois, l'OM s'est séparé de nombreux cadres. Steve Mandanda ou encore Dimitri Payet ont été poussés vers la sortie, laissant un groupe à court d'expérience. Certains se sont affirmés comme Valentin Rongier. Mais ces dernières semaines, un autre joueur n'hésiterait pas à prendre la parole en interne.





Pau Lopez prend de l'épaisseur

Il s'agirait de Pau Lopez. Selon L'Equipe , le portier espagnol de 28 ans prend de l'épaisseur, n'hésitant pas à prodiguer des conseils aux jeunes du club, mais aussi à affirmer tout haut ce que les autres pensent tout bas. Récemment, il a tenu à apporter son soutien à Pablo Longoria.

Il n'a pas hésité à prendre position