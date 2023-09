Le FC Nantes boucle un transfert, «c’est un gros coup»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sauvé in extremis de la relégation la saison dernière, le FC Nantes a profité de ce mercato estival pour se renforcer, notamment au milieu de terrain. Les Canaris ont notamment accueilli Douglas Augusto, arrivé en provenance du PAOK Salonique pour un peu moins de 6M€. Un transfert rendu possible par Mickaël Marques, un agent indépendant.

Douglas Augusto n'a pas mis trop de temps pour s'acclimater à son nouvel environnement. Arrivé au FC Nantes il y a quelques semaines, le Brésilien se sent déjà comme chez lui. « Je me sens très bien, tout le monde m’a bien accueilli, je me sens comme chez moi. Avant même de signer, je recevais beaucoup de messages de supporters nantais. Je sens qu’ils m’apprécient, et je vais tout donner pour que cela continue. C’est impressionnant de jouer à la Beaujoire. Les supporters nous donnent beaucoup de force. C’est important d’avoir une bonne relation avec eux pour qu’ils continuent à nous encourager pour la suite. » avait-il lâché en conférence de presse il y a quelques jours.

« C’est un gros coup »

Dans ce dossier, le FC Nantes peut dire merci à Mickael Marques, un agent indépendant. Dans les colonnes de Ouest-France , il a dévoilé les coulisses de ce transfert. « J’ai filé le nom à Baptiste Drouet (chief scout du FCN depuis cet été), qui le connaissait déjà; C’est un gros coup. Nantes cherchait un joueur qui amène de la grinta et un équilibre à l’équipe. Il est sobre et efficace. Il n’hésite pas à aller au duel, il ne se cache pas. Il a un vrai leadership et il n’hésite pas à remobiliser dans les moments les plus difficiles. Il a enfin une grosse expérience européenne. » a-t-il confié.

Douglas Augusto a fait un sacrifice

A en croire le média, le nouveau numéro 6 de Pierre Aristouy a consenti un énorme effort financier pour signer au FC Nantes. Sous contrat avec le PAOK Salonique la saison dernière, le joueur brésilien souhaitait rejoindre un championnat huppé pour pouvoir poursuivre sa progression. Pour l'heure, Douglas Augusto s'apparente à une jolie pioche.