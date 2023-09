Clash au FC Nantes, un joueur a menti !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La tension est à son comble. Entre Fabien Centonze et le FC Nantes, rien ne va plus, notamment depuis le dernier mercato estival. Selon son avocat, le joueur aurait voulu rejoindre Rennes. Sauf que le club breton n'aurait formulé aucune offre cet été selon la presse régionale. De quoi remettre en question la version du clan Centonze.

Comme annoncé par Pierre Aristouy, Fabien Centonze n'était pas sur la feuille de match pour défier Clermont ce samedi. Le joueur a été mis à pied par son club après avoir tenu des propos désobligeants envers son entraîneur. « De toute façon, j'ai quatre ans de contrat. Toi, dans quatre semaines, on ne sait pas si tu seras là » aurait-il lâché. Selon son avocat, Centonze a tenu ses propos sous les coups de la colère et de la déception. Selon Maître Cormier, le joueur du FC Nantes souhaitait s'engager avec le Stade Rennais.





Le FC Nantes ne veut plus l'éjecter, il exulte https://t.co/yF5lVjApyx pic.twitter.com/VlumoglNLN — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Le clan Centonze évoque un intérêt de Rennes

« C’est difficile de faire plus respectueux que Fabien. C’est une situation ubuesque, irrationnelle et Fabien en est un dommage collatéral. Cet été, le FC Nantes a refusé une offre de Rennes pour Fabien car le club nous a dit qu’il comptait sur lui, nous a dit du bien de lui et que c’était un joueur exemplaire. Aujourd’hui, la direction du club lui soumet des offres inintéressantes et lui fait payer le fait de les refuser. C’est une forme de harcèlement. On demandera très vite sa réintégration » avait confié l'avocat de Centonze.

Rennes serait resté silencieux cet été