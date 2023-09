Mercato : Une bonne nouvelle tombe pour le PSG

Thomas Bourseau

Les jours d’Hugo Ekitike sont comptés et l’étaient déjà cet été. N’entrant plus dans les plans du PSG, l’attaquant français a été poussé vers la sortie, mais est finalement resté. Mais plus pour longtemps puisque son départ en janvier serait déjà programmé entre les différentes parties.

Étant définitivement devenu un joueur du PSG à l’intersaison par le biais de l’activation de son option d’achat de 35M€, Hugo Ekitike n’était alors déjà plus désiré par le Paris Saint-Germain. En attestait la volonté des dirigeants de l’inclure dans le deal pour Randal Kolo Muani avec l’Eintracht Francfort.

Crystal Palace et West Ham se préparaient pour Ekitike

Une opération refusée par Hugo Ekitike qui n’aurait alors eu d’yeux que pour la Premier League. Et à l’instant T, selon Football Insider , l’état d’esprit du buteur du PSG resterait inchangé. West Ham et Crystal Palace prévoiraient de revenir à la charge après une tentative vaine des clubs de Londres cet été.

Mercato : Un plan de Mbappé pour le PSG ? https://t.co/mM1zm2YNXl pic.twitter.com/c66cVgter6 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Le PSG et Ekitike d’accord… pour un départ en janvier ?