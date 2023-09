Une légende coûte un transfert au PSG !

Thomas Bourseau

Proche de ses joueurs et notamment au moment de la décision pour leurs carrières respectives, Didier Deschamps aurait pris part au dossier Marcus Thuram dans lequel le PSG travaillait d’arrache pied. Mais le sélectionneur de l’équipe de France avait rencardé il y a déjà plusieurs mois Simone Inzaghi et l’Inter.

Dans le cadre du dernier mercato, le PSG semblait avoir à coeur de profiter de l’opportunité économique que représentait Marcus Thuram. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, l’international français avait l’embarras du choix à l’intersaison et aurait pu choisir le PSG.

«Deschamps m'avait bien parlé de lui»

Néanmoins, Marcus Thuram a décidé de marcher sur les traces de son père Lilian en rejoignant la Serie A. Résultat, Thuram est le nouvel attaquant de l’Inter et ce, bien que le rival du Milan AC lui ait également fait la cour cet été. De quoi faire le bonheur de Simone Inzaghi. « C'est une belle recrue, le club a bien fait de le prendre. Le temps nous dira s’il peut devenir plus fort que Lukaku ». a confié l’entraîneur de l’Inter après la rencontre en dévoilait que Didier Deschamps avait joué un rôle dans ce dossier. « On le voulait déjà cet hiver, Deschamps m'avait bien parlé de lui ».

«Je devais déjà venir ici il y a deux ans»