Kombouaré prend cher au FC Nantes !

Victorieux de Clermont ce dimanche (0-1), le FC Nantes retrouve le sourire après un début de saison délicat. Comme indiqué par Jean-Charles Castelletto avant la rencontre, la méthode portée par Pierre Aristouy commence à porter ses fruits. En évoquant le travail de son entraineur, le joueur a glissé un tacle à peine masqué à Antoine Kombouaré, son ancien coach.

Arrivé à la fin de la saison dernière en équipe première, Pierre Aristouy a débarqué avec une nouvelle méthode, qui semble obtenir l'adhésion du vestiaire. En conférence de presse, Jean-Charles Castelletto a dit tout le bien qu'il pensait de son entraîneur.





Aristouy adoubé par le vestiaire

« On travaille beaucoup plus en dehors des entraînements. C’est plaisant ! Il a mis beaucoup de choses en place pour la cohésion de groupe. Avant l’entraînement, on a toujours une petite séance de préparation et on revient également deux après-midis par semaine - après la séance du matin - pour de la musculation et des étirements » a lâché le défenseur du FC Nantes.

« Il y a plus de travail invisible qu’auparavant »