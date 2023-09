Coup de théâtre au FC Nantes ? Il vend la mèche en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à la fin de la saison dernière pour sauver le FC Nantes de la relégation, Pierre Aristouy avait réussi sa mission. Conservé au poste d'entraîneur, le technicien est ravi de pouvoir diriger son équipe sans se soucier d'un éventuel licenciement. En conférence de presse, il a laissé entendre qu'il était parti pour durer.

Pour remplacer Antoine Kombouaré, en grande difficulté la saison dernière, le FC Nantes avait opté pour la solution interne. Entraîneur des U19, Pierre Aristouy avait pris la succession du kanak avec succès. Le technicien était parvenu à sauver le FC Nantes de la relégation et, par la même occasion, de s'offrir une nouvelle saison à la tête des Canaris . Alors que la saison vient d'être lancé, Aristouy n'a pas caché sa joie en conférence de presse, avant de défier Clermont ce dimanche.

Le FC Nantes ne veut plus l'éjecter, il exulte https://t.co/yF5lVjApyx pic.twitter.com/VlumoglNLN — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Aristouy est plus serein

« Les joueurs m’amènent beaucoup de sérénité parce qu’ils travaillent bien. Je prends beaucoup de plaisir à m’occuper de ces garçons. J’ai la sensation que les mecs, à 99,9 %, sont impliqués dans le projet, dans le club et ont cette envie de bien faire » a déclaré Aristouy. Lié au FC Nantes jusqu'en 2025, le coach ne se sent pas sous pression, malgré le début de saison raté de sa formation. Après quatre journées, le club nantais pointe à la 15ème et n'a pris que deux points.

« Pouvoir travailler sans la pression immédiate du résultat, c’est beaucoup plus apaisant »