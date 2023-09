Il chamboule toutes ses priorités pour son transfert du PSG

Thibault Morlain

A l’instar de Marco Verratti et Julian Draxler, Abdou Diallo a lui aussi quitté le PSG pour rejoindre le Qatar et le championnat local. De retour d’un prêt au RB Leipzig, qui n’avait pas levé son option d’achat, le Sénégalais n’était pas vraiment dans les plans de Luis Enrique. Poussé vers la sortie, Diallo a alors fait ses valises, s’engageant avec le club d’Al-Arabi. Un transfert sur lequel il est revenu.

Cet été, de nombreux joueurs ont quitté le PSG. Le loft était rempli à Paris et dans la liste des départs, on peut notamment retrouver le nom d’Abdou Diallo. Prêté la saison dernière à Leipzig, le défenseur sénégalais a donc été poussé vers la sortie. Et si Diallo avait pour priorité de continuer sa carrière en Europe, il a finalement fait ses valises pour signer au Qatar.

« La France, je ne voyais pas aller ailleurs qu’à Paris »

A l’occasion du podcast ASAC , Abdou Diallo a tout dit sur son transfert du PSG vers le Qatar. Le nouveau joueur d’Al-Arabi a alors raconté : « Pourquoi rejoindre le Qatar ? Ce n’était pas du tout le projet du début du mercato si je suis totalement honnête. Je m’étais mis comme priorité de continuer en Europe, dans les 5 grands championnats, même si j’avais fait un peu le tour en Allemagne. La France, je ne voyais pas aller ailleurs qu’à Paris. Pourtant j’ai eu quelques approches intéressantes en France, mais ça ne faisait pas sens. En dehors de la France et l’Allemagne, il restait l’Italie, l’Espagne ou l’Angleterre. Il y a eu quelques approches, mais je n’ai pas eu ce truc. Avec l’âge, l’expérience, tu comprends qu'il faut t’écouter, tu n’as qu’une carrière. Tu ne peux pas rattraper le temps, choisi c’est renoncer, il faut être prêt à le faire. C’est ce que j’ai fait car je n’ai pas senti ce truc de ok c’est le projet, il faut absolument que j’y aille ».

« Quand ils arrivent, ils n’arrivent pas pour rien »