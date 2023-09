«Vexé», Lionel Messi va continuer sa vengeance contre le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Lionel Messi a décidé de quitter le PSG afin de rejoindre l’Inter Miami. Et depuis son arrivée en MLS, le champion du monde argentin multiplie les sorties virulentes à l’égard du club de la capitale. Il faut dire que d’après Dominique Séverac, l’ancien numéro 10 du FC Barcelone est vexé de ne pas avoir été conservé par le PSG alors qu’un accord existait pour une prolongation.

Depuis son départ du PSG cet été, Lionel Messi multiplie les sorties dans lesquelles il critique ouvertement le club de la capitale. La dernière date de jeudi soir, pour OLGA . « C’est arrivé comme ça. La vérité est que ça ne s’est pas passé comme je l’espérais. Mais je dis toujours que les choses arrivent pour une raisons et même si je n’ai pas bien réussi, j’y suis devenu champion du monde », confiait le joueur de l'Inter Miami. Et pour Dominique Séverac, journaliste du Parisien, la raison est simple Lionel Messi est simplement vexé.

«Messi est vexé de ne pas avoir été conservé»

« Le vrai problème des prises multiples de parole de Messi regrettant ses deux saisons au PSG: il est vexé de ne pas avoir été conservé. Son père Jorge et le club de la capitale négociaient depuis le Mondial 2022 une prolongation de contrat. Ils étaient même arrivés à un accord fin décembre 2022 », écrit-il dans un chat organisé sur le site du Parisien , avant d’apporter d’autres précisions.

«Il n'a pas fini de donner des interviews où il dira tout le mal qu'il pense de Paris»