C’est annoncé, il «aura sa chance» comme entraîneur de l’OM

Thibault Morlain

Suite au départ de Marcelino, l’OM a décidé de faire confiance à Jaques Abardonado pour assurer l’intérim. Ce dimanche soir, il était ainsi sur le banc phocéen pour affronter le PSG. Mais cela ne va donc pas durer. Pour autant, à l’avenir, Abardonado pourrait bien avoir une nouvelle chance à l’OM et cette fois pas en tant qu’intérimaire…

Marcelino ne sera donc resté que quelques semaines sur le banc de l’OM. Alors que Pablo Longoria cherche actuellement un nouvel entraîneur, Jacques Abardonado assure l’intérim. Le principal intéressé le sait, il va pas s’éterniser à ce poste. Pour autant, il n’est pas exclu qu’on le revoit prochainement à la tête de l’OM.

« Je le trouve posé, réfléchi »

Ancien coéquipier de Jacques Abardonado, Martial Robin s’est confié sur l’actuel entraîneur de l’OM. Il a alors expliqué pour Le Parisien : « Je le trouve posé, réfléchi. A partir de la trentaine, il commençait à se projeter donc ce n’est pas une surprise de le voir aujourd’hui coach en équipe première ».

« Il aura sa chance plus tard »