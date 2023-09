OM : Longoria tranche pour son avenir, McCourt jubile

Thibault Morlain

Lors d’une réunion entre les groupes de supporters et la direction de l’OM, le ton est monté. Des menaces auraient alors été proférées contre Pablo Longoria. Dans cette situation, l’Espagnol avait alors décidé de se mettre en retrait de ses fonctions. Des questions se sont alors posées concernant l’avenir du président de l’OM, mais finalement, Longoria va poursuivre sur la Canebière. Pour le plus grand bonheur de Frank McCourt.

En pleine crise à l’OM, Marcelino a décidé de claquer la porte. L’entraineur espagnol a fait ses valises et alors que Pablo Longoria avait choisi de se mettre en retrait, un froid avait été jeté sur son avenir compte tenu des menaces proférées à son insulte. Au final, le verdict est tombé vendredi soir. Lors d’une conférence de presse, Pablo Longoria a annoncé qu’il continuerait à exercer ses fonctions de président de l’OM.

« J'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l’OM »

« Je m'exprime ici en tant que président de l'OM. C'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Je me suis exprimé cette semaine avec le coeur, en tant qu'être humain. Aujourd'hui (vendredi), j'en fais de même, mais avec le costume de président de l'OM. Ce qui s'est passé lundi est inadmissible. (…) J'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui ont affiché un soutien inconditionnel à mon égard, ça me fait chaud au coeur. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l’OM », annonçait alors Pablo Longoria.

« Frank le souhaitait ardemment »