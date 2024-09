OM : Désaccord financier pour un transfert en Arabie Saoudite ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu'à ce lundi soir, le mercato est ouvert en Arabie Saoudite. Cela aurait pu alors être une possibilité pour l'OM afin de se séparer de Chancel Mbemba. Une opération qui s'annonce toutefois complexe malgré un intérêt d'Al-Shabab. Et c'est en raison d'un désaccord entre l'OM et Mbemba que cela bloquerait. Explications.

Du côté de l'OM, on ne compte pas sur Chancel Mbemba et même si le club phocéen a tout fait pour se séparer du Congolais, voilà qu'il va rester à Marseille selon Footmercato. Le média français révèle pourtant qu'Al-Shabab avait proposé 4M€ de salaire à Mbemba ainsi que 2M€ de prime à la signature. Problème, le joueur de l'OM réclamait 5M€ de salaire 3M€ de prime à la signature.

Mercato - OM : Il réclame 8M€ pour accepter son transfert ! https://t.co/fg7jn1sIJQ — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Désaccord entre l'OM et Mbemba ?

Journaliste pour L'Equipe, Mathieu Grégoire a fait une révélation sur X sur le transfert avorté de Chancel Mbemba à Al-Shabab. Et cela résulterait d'un désaccord entre l'OM et le Congolais. En effet, le club saoudien dispose d'une enveloppe pour ce transfert et chaque partie voudrait une partie de celle-ci. Mais les demandes de chacun n'iraient donc pas ensemble.

Il ne rejouera plus avec l'OM ?

Chancel Mbemba devrait donc finalement rester à l'OM une fois le mercato fermé. Ce n'est pas pour autant que le Congolais devrait reporter le maillot olympien. En effet, sur la Canebière, Pablo Longoria aurait été très clair, chaque indésirable qui restera ne rejouera pas avec l'OM.