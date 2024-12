OM : De Zerbi valide la signature d'une superstar !

Axel Cornic

Suite à la signature de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a lancé un nouveau projet ambitieux, avec un mercato estival très prolifique. Et le prochain pourrait l’être tout autant, avec notamment la folle rumeur autour d’une arrivée de Paul Pogba, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus.

Tout le monde pensait que l’été allait être très compliqué à Marseille, après une saison catastrophique et une non-qualification pour les compétitions européennes. Mais l’arrivée de Roberto De Zerbi a totalement relancé l’engouement autour de l’OM, et le mercato qui a suivi a montré que la barre a été fixée assez haut concernant les ambitions sur le court terme. Plus d’une dizaine de recrues ont été bouclées, avec notamment des très gros comme avec Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot.

Des changements majeurs à l'OM ? Longoria dévoile une vision inédite pour un avenir prometteur ! 🔥

Pogba à l’OM, le feuilleton de l’hiver

Et pourquoi pas Paul Pogba ? Le Champion du monde 2018 est libre depuis la rupture à l’amiable avec la Juventus et il souhaite relancer une carrière à l’arrêt après une suspension pour dopage et des nombreuses blessures. Plusieurs sources ont assuré qu’il ne dirait pas non à une arrivée en Ligue 1, ce qui serait une première, puisque le milieu formé au Havre n’y a jamais disputé la moindre minute.

De Zerbi ne dirait pas non

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi aurait validé cette option qui semblait impossible il y a encore quelques mois. Le coach de l’OM serait persuadé que Paul Pogba pourrait être un excellent renfort pour son équipe, avec notamment un milieu de terrain qui fait saliver aux cotés de Rabiot ou de Pierre-Emile Højbjerg. Il faudra toutefois que le Français accepte de grandement baisser son salaire, lui qui gagnait près de 11M€ à Turin et qui pourrait recevoir des offres très alléchantes en provenance de la MLS et de l’Arabie Saoudite.