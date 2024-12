Une star va partir, le PSG prépare une folie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l'arrivée de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United, Marcus Rashford n'est toujours pas assuré de rester à Manchester United qui souhaiterait même se séparer de sa star afin d'économiser son imposant salaire. Une situation qui ne passe évidemment pas inaperçue du côté du PSG qui cherche toujours un ailier pour densifier son secteur offensif.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG cherchera en priorité un ailier durant le mercato d'hiver notamment pour venir concurrencer Bradley Barcola qui traverse une période plus délicate. Dans cette optique, les Parisiens pourraient bien profiter de la situation de Manchester United.

Quand le PSG fête ses succès, même Las Vegas ne peut résister à l'appel de la fête ! 🎉

➡️ https://t.co/wnmVKYI1lf pic.twitter.com/pmPQSQ1l7H — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Rashford va quitter Manchester United ?

En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne, Manchester United ne compte plus sur Marcus Rashford et souhaiterait même le vendre d'ici l'été prochain. Un transfert cet hiver n'est pas à exclure puisque les Red Devils espèrent économiser son imposant salaire estimé à 20M€ par an.

Le PSG va sauter sur l'occasion ?

Un salaire colossal qui a pour conséquence de rendre Marcus Rashford hors d'atteinte pour la plupart des clubs. Mais peut-être pas pour le PSG comme l'assure The Telegraph qui cite l'Arabie Saoudite et donc le club de la capitale comme principales options pour l'ailier de Manchester United. Le PSG pourrait donc préparer une sacrée folie sur le mercato.