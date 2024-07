OM : De Zerbi tacle Deschamps en public ?

La rédaction

Roberto De Zerbi connaissait aujourd’hui sa première apparition publique en tant qu’entraîneur de l’OM. Après avoir officiellement signé chez les Phocéens le 29 juin dernier, l’Italien donnait sa première conférence de presse ce mardi, en compagnie de Pablo Longoria. Et le technicien de 45 ans a été questionné à propos de son style de jeu, semblant ne pas apprécier le cliché du football à l’italienne.

Roberto De Zerbi est officiellement l’entraîneur de l’OM depuis le 29 juin dernier, mais le coach passé par le Chaktar Donetsk n’avait pas encore fait de déclaration depuis son arrivée. L’Italien en a eu l’occasion ce mardi, en donnant sa toute première conférence de presse. À propos de son style de jeu, celui qui est arrivé après avoir occupé le banc de touche de Brighton semble vouloir éviter de jouer un football basé sur la contre-attaque.

« Je pense qu'un entraîneur doit faire le jeu qu'il veut »

Interrogé au sujet du style de jeu qu’il compte tenter d’inculquer à son équipe, Roberto De Zerbi a d’abord expliqué qu’il était important d’avoir une idée claire : « Je pense qu'un entraîneur doit faire le jeu qu'il veut faire et ils sont tous différents. Il est important de savoir ce qu'on doit faire sur le terrain, il faut une bonne organisation sur le terrain. A la fin le résultat arrive grâce au talent du club, au travail du club, le sérieux des joueurs et les idées de l’entraîneur. »

« l'Italie a une histoire avec les trophées en jouant en contre mais moi je pense autrement »

Alors que l’équipe de France joue ce mardi soir sa demi-finale d’Euro contre l’Espagne, les Bleus de Didier Deschamps subissent de nombreuses critiques liées à leur jeu parfois jugé trop défensif. À l’inverse, Roberto De Zerbi paraît vouloir s’éloigner de ce genre de principe : « Je ne pense pas qu'il y ait un seul moyen de gagner et plein de facteurs doivent être pris en compte. Je suis Italien et l'Italie a une histoire avec les trophées en jouant en contre mais moi je pense autrement, mon éducation footballistique est différente. Il faut jouer avec passion et toujours mettre quelque chose en plus. »