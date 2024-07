Mercato - OM : Une folle bataille est lancée pour le transfert d’un buteur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une excellente seconde partie de saison avec le FC Metz, Georges Mikautadze a poursuit sur sa lancée avec un Euro très abouti à la pointe de l'attaque de la Géorgie. Par conséquent, son transfert fait grandement parler et la concurrence se mobilise pour le recruter comme le souligne le président du FC Metz.

EXCLU - Mercato : Match AS Monaco - AS Roma pour Mikautadze ! https://t.co/A03rZ23eZp pic.twitter.com/YZmXP9hrjI — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) July 8, 2024

L' AS Monaco et l'AS Roma s'activent sur Mikautadze

Mais ce n'est pas tout, puisque les prestations de Georges Mikautadze ont attiré d'autres équipes. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'AS Monaco et l'AS Roma se livrent notamment une grosse bataille pour ce transfert qui pourrait avoisiner les 25M€. Une tendance confirmée par Bernard Serin, président du FC Metz.

Le FC Metz confirme une grosse concurrence !

« Il y a de la concurrence, plusieurs clubs s’intéressent à lui et les choses avancent doucement mais il pourrait y avoir une accélération dans la semaine qui vient. Il n’y a pas de somme fixée, il y a de la concurrence et c’est très bien », révèle-t-il au micro de Moselle TV.