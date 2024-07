Mercato - OM : La presse anglaise annonce un transfert à 40M€ !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, ses deux premières recrues estivales, l’OM semble toucher au but dans le dossier Mason Greenwood. Marseille veut s’attacher les services de l’ailier âgé de 22 ans, qui ne sera pas conservé par Manchester United. Selon la presse anglaise, l’opération devrait se situer aux alentours des 40M€.

L’OM pourrait bientôt accueillir sa troisième recrue de l’été. Les arrivées d’Ismaël Koné (Watford) et de Lilian Brassier (Brest) ont été officialisées la semaine dernière et ils pourraient être suivis de Mason Greenwood, de retour à Manchester United après son prêt d’une saison à Getafe.

Greenwood de plus en plus proche de l’OM

Les Red Devils veulent se séparer de l’ailier âgé de 22 ans, à qui il ne reste qu’un an de contrat. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’OM a formulé une offre de 30M€ afin de s’offrir Mason Greenwood. Manchester United pourrait bénéficier d’un pourcentage à la revente compris entre 40 et 50%.

Un transfert à 40M€ pour Greenwood ?