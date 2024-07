Mercato - OM : Problème pour le prochain transfert ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Manchester United cherche à s’en séparer, Mason Greenwood pourrait prendre la direction de l’OM dans les prochains jours. Le club marseillais veut s’attacher les services de l’ailier âgé de 22 ans et a déjà fait une offre en ce sens. Les Red Devils de leur côté veulent lui trouver une porte de sortie, mais il y aurait un problème concernant la forme de l’opération.

Auteur d’une belle saison en prêt à Getafe, avec qui il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives, Mason Greenwood ne sera tout de même pas conservé par Manchester United, où il n’a plus qu’un an de contrat. En raison de ses problèmes extra sportifs, lui qui a été accusé de violence conjugale avant que les charges ne soient finalement abandonnées, les Red Devils souhaitent s’en séparer et l’OM compte bien en profiter.

Greenwood se rapproche de l’OM

En effet, l’OM semble être le club le plus proche de s’attacher les services de Mason Greenwood. Le président de la Lazio, Claudio Lotito, a indiqué lundi que son club avait un « autre nom » sur la liste, tandis que Marseille a formulé une offre à Manchester United, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano.

Problème sur la forme du transfert ?