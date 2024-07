L’OM prêt à sacrifier Aubameyang pour ce transfert XXL ?

Arnaud De Kanel

En grandes difficultés tout au long de la saison, l'OM a pu compter sur un Pierre-Emerick Aubameyang de gala. L'international gabonais a porté le club phocéen qui semble avoir trouvé son successeur. En effet, la presse régionale indique que Georges Mikautadze, auteur d'un Euro XXL avec la Géorgie, serait pisté. Mais pour boucler ce transfert, l'OM devra se séparer d"un buteur et le sacrifié pourrait donc être Aubameyang.

Déjà bien engagé dans son mercato, l'OM a sécurisé les signatures de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Mais les dirigeants phocéens ne comptent pas s'arrêter là. Ils cherchent désormais à renforcer leur secteur offensif, avec Mason Greenwood en tête de liste. Par ailleurs, l'arrivée d'un avant-centre reste aussi une possibilité. Un nom revient d'ailleurs sur le devant de la scène et ça ne devrait pas faire les affaires d'un certain Pierre-Emerick Aubameyang.

PEA sacrifié pour Mikautadze ?

Selon les informations de La Provence , l'OM reste en lice pour attirer Georges Mikautadze, qui a brillamment conclu la saison avec le FC Metz. Le club marseillais aurait déjà établi un contact avec l'attaquant géorgien et évalue maintenant la possibilité de finaliser ce transfert. Cependant, en raison de la concurrence accrue et des performances remarquables de Mikautadze à l'Euro, l'OM pourrait devoir faire face à une surenchère pour s'attacher les services du joueur, une situation qui inquiète les dirigeants marseillais. Le quotidien régional ajoute que l'OM a fixé une condition sine qua non au transfert du Géorgien, à savoir le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Un départ de Faris Moumbagna ouvrirait également une fenêtre de tir pour les Phocéens mais le Camerounais manque de courtisans.



Un transfert à 25M€

Le transfert de Georges Mikautadze pourrait rapporter 25M€ au FC Metz. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'AS Monaco et l'AS Roma ont pris de l'avance dans ce dossier. Mikautadze devrait rebondir dans l'un des deux clubs à moins que l'OM se sépare d'un avant centre et formule une offre de dernière minute.