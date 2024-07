Mercato - PSG : Échec et mat à cause du Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le PSG ne semble pas être dans une position optimale dans la course à la signature de Leny Yoro. À en croire la presse ibérique, le Real Madrid aurait les faveurs du défenseur central français et le LOSC poursuivraient ses discussions avec le Real Madrid.

Depuis l’hiver dernier, le10sport.com vous assure que le comité directeur du PSG se préparait à passer à l’offensive afin de boucler le transfert de Leny Yoro pendant le mercato estival actuel. Et dernièrement, le10sport.com vous confirmait la tendance en soulignant une finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour le défenseur central de 18 ans appartenant au LOSC.

Leny Yoro a tranché entre le PSG et le Real Madrid

Le PSG, d’après les informations récemment transmises par RMC Sport, a contacté Leny Yoro et son entourage afin de lui vendre le projet sportif parisien qui a ses avantages par rapport aux autres. Son exposition et son temps de jeu lui permettraient de rejoindre rapidement l’équipe de France. Cependant, Yoro aurait déjà fait son choix : le Real Madrid !

Le Real Madrid et le LOSC peaufinent les négociations