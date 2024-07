OM : De Zerbi a déjà secoué le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est déjà l’une des surprises de l’été. Nommé par l’OM, Roberto De Zerbi a dirigé son premier entraînement ce lundi avant d’être officiellement présenté à la presse. Les premiers pas du technicien italien sont scrutés de près, et les joueurs présents à la Commanderie semblent déjà sous le charme.

C’est l’heure de la rentrée à l’OM. Ce lundi, Roberto De Zerbi était présent à la Commanderie pour diriger sa première séance avec son nouveau club. Alors que les noms de Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao étaient évoqués, Pablo Longoria a fait fort en mettant la main sur l’ancien technicien de Sassuolo et Brighton, dont le nom circulait pourtant chez certains cadors européens. De quoi séduire les supporters phocéens après une saison difficile, mais également les joueurs marseillais.

« Ils sont tous bouillants »

Rapporté par La Provence dans ses colonnes du jour, un agent de joueur révèle la motivation des membres du vestiaire après la nomination de Roberto De Zerbi. « Ils sont tous bouillants. Ça leur a remis un coup de fouet après cette saison compliquée », a-t-il confié, précisant que son protégé était « impatient de reprendre sous ses ordres et d’apprendre auprès de lui ».

« C’est un endroit qui m’a toujours fasciné »

Séduit par l’idée de rallier l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de prendre part à ce nouveau projet. « Je pensais que je resterais sans banc pendant un an si je ne trouvais pas une offre qui me stimulait. Il y a eu des contacts avec des équipes importantes, mais pour diverses raisons, nous n’avons pas trouvé d’accord. Les dirigeants de Marseille, en revanche, ont été clairs dès le début, confiait-il dans des propos accordés à Zeta. C’est un endroit qui m’a toujours fasciné. Quand j’étais petit, j’admirais les grands joueurs comme Rudi Völler et Chris Waddle. Il y a des fans très chaleureux et passionnés, un peu comme moi ». Une admiration pour l’OM qui ne date pas d’aujourd’hui comme l’a révélé dernièrement Maxime Lopez dans un Space sur X : « Il kiff vraiment l’OM ! Quand j’étais avec lui à Sassuolo il me posait des questions sur l’OM. Il me disait : "C’est comment l’OM ? Tu me verrais bien entraîner là-bas ?" Il aime vraiment ce genre d’ambiance, le Vélodrome, etc… »