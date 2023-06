OM : Coup de tonnerre pour l’avenir de Guendouzi ?

Thibault Morlain

Ce samedi se déroule la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Du côté de l’OM, on se déplace à Ajaccio et les regards seront notamment tournés vers les joueurs qui pourraient bien disputer leur dernier match avec le club phocéen. On peut notamment penser à Matteo Guendouzi. A moins que… Depuis quelques heures, le joueur de l’OM tiendrait visiblement un discours quelque peu différent concernant son avenir.

Pour Matteo Guendouzi, la saison a été loin d’être simple, notamment depuis le retour de la Coupe du monde. En effet, ces derniers mois, le joueur de l’OM n’était plus qu’un simple remplaçant, ayant perdu la confiance d’Igor Tudor. Une situation qui n’a fait alors que le rapprocher d’un transfert. Dernièrement, le départ de Guendouzi était quasiment acté. Mais voilà que le joueur de l’OM ne serait plus aussi certain que cela de faire ses valises…

Guendouzi prêt à rester à l’OM ?

Et si on assistait à un incroyable retournement de situation pour l’avenir de Matteo Guendouzi ? Dernièrement, le départ du joueur de l’OM ne faisait aucune certitude pour ce mercato estival. Le fait est que, selon les informations de L’Equipe , dernièrement, Guendouzi tenait un discours plus incertain en discours quand il fallait évoquer la question de son départ de l’OM.

Le départ de Tudor relance tout

Un changement de discours qui trouverait son explication dans un grand changement à l’OM : le départ d’Igor Tudor. Ça a dernièrement été officialisé par l’état major olympien, l’entraîneur croate ne restera pas sur le banc marseillais la saison prochaine. Entre Tudor et Guendouzi, c’était compliqué dernièrement et voilà donc que le départ du premier cité pourrait inciter le second à rester une saison de plus à l’OM.