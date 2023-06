L’entraîneur de l’OM claque la porte, les vraies raisons enfin dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi soir, l'OM affrontera l'AC Ajaccio. Le dernier match d'Igor Tudor à la tête de la formation marseillaise. Le technicien croate a annoncé son départ au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi. Face aux journalistes, il avait laissé planer le doute sur les véritables raisons de sa démission. En réalité, Tudor aurait mal digéré certaines critiques et défaites.

Clap de fin pour Igor Tudor ! Après la rencontre face à l'AC Ajaccio ce samedi, le technicien croate quittera son poste d'entraîneur de l'OM. Comme confirmé par RMC Sport, il s'agirait bien d'une démission. Alors pourquoi une telle décision ? Face aux journalistes ce jeudi, Tudor était resté assez énigmatique.

Tudor mystérieux sur les raisons de son départ

« J’ai passé une année formidable, j’ai beaucoup grandi. Je quitte le club dans une meilleure condition que dans laquelle je l’ai trouvée, c’est une fierté. J’ai décidé de partir pour des raisons personnelles et professionnelles (...) J’y pense depuis un moment, j’ai pris cette décision, les détails n’ont pas d’importance, ce qui est important c’est ce que j’ai en moi. Une fois cette décision prise, j’ai voulu la partager avec vous tous » avait confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Tudor aurait mal supporté les critiques