OM : Coup de théâtre pour ce transfert à 20M€

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi commence à se dessiner, avec Lilian Brassier et Ismaël Koné qui devraient bientôt arriver. Mais ces deux recrues fortement voulues à l’Italien, pourraient bien ne pas être les seuls gros coups marseillais en ce début de mercato estival !

Les Marseillais veulent sans aucun doute très vite oublier la saison qui vient de se terminer. Et quoi de mieux qu’un nouveau projet passionnant ? Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM pourrait être l'un des clubs les plus suivis d’Europe dans les prochains mois et ce, même sans Ligue des Champions.

Marseille déjà folle pour De Zerbi

La hype De Zerbi a déjà commencé, puisque certains joueurs semblent avoir choisi l’OM plutôt que d’autres clubs justement à cause de sa présence. Cela serait le cas de Lilian Brassier, qui avait pourtant une offre de Bologna, club qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Balerdi prêt à prolonger à l’OM ?

Mais l’Italien pourrait également empêcher certains éléments de partir, comme avec Leonardo Balerdi. La Gazzetta dello Sport nous apprend que sous l’impulsion de Roberto De Zerbi une prolongation a été offert au défenseur argentin de 25 ans, qui intéresse notamment l’Atalanta en Serie A.

L’Atalanta pourrait aller voir ailleurs

Justement, le quotidien italien nous apprend également que cette menace bergamasque pourrait s’éloigner. Avec le récent recrutement de Benjamin Godfrey, l’Atalanta ne serait plus pressée dans sa recherche de renforts en défense centrale et aurait désormais l’intention de prendre tout son temps. Balerdi pourrait même être lâche au profit du Croate Martin Erlić, actuellement à Sassuolo.