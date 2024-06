OM - Conceiçao : Coup de tonnerre, ça part au clash !

Arnaud De Kanel

Nouvelle priorité de l'OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, Sergio Conceiçao est dans une situation particulière avec le FC Porto. Le nouveau président des Dragons, André Villas-Boas, souhaiterait s'en séparer afin de faire table rase du passé. Conceiçao n'est pas contre, mais certaines sorties médiatiques récentes de son staff ont fait monter la tension, à tel point que le club portugais a annoncé la possible ouverture de sanctions disciplinaires.

L'OM ne se fait plus d'illusions. Comme révélé en exclusivité par nos soins sur le10sport.com, Paulo Fonseca était la priorité de Pablo Longoria au poste d'entraineur. Mais au grand dam du dirigeant espagnol, l'entraineur du LOSC va s'engager avec le Milan AC. Longoria s'est donc rabattu sur Sergio Conceiçao. Mais le divorce entre l'entraineur portugais et son club, le FC Porto, est en train de tourner au vinaigre.

Conceiçao d'accord pour partir

Sergio Conceiçao est un amoureux du FC Porto et il est donc prêt à accepter de partir sans indemnité afin de faciliter son départ et laisser son club de cœur se reconstruire. Cela fera forcément les affaires de la nouvelle direction incarnée par son nouveau président, l'ancien entraineur de l'OM André Villas-Boas. Et désormais, la rupture est très proche entre les deux parties.

Le FC Porto réplique contre son staff !