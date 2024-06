Mercato : Gros transfert en vue, que doit faire le PSG ?

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’une des grandes priorités du PSG sur ce mercato estival sera le recrutement d’un défenseur central. Si Leny Yoro (LOSC) pourrait être l’heureux élu, d’autres noms circulent à commencer par celui d’Ibrahima Konaté (Liverpool). Alors, selon vous, qui doit recruter le club parisien cet été afin d’accompagner Marquinhos dans la charnière centrale ?

Bientôt orphelin de Kylian Mbappé, le PSG va disposer d’une belle marge de manœuvre sur le mercato. Le club de la capitale souhaite se renforcer sur plusieurs postes, et notamment en défense centrale. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le prodige du LOSC Leny Yoro est fortement convoité par la direction parisienne. Mais le défenseur français de 18 ans n’est pas la seule cible parisienne pour cet été.

« C’est ce qu’ils attendaient depuis des années »

En effet, l’Equipe révélait ce jeudi que le PSG surveillait attentivement la situation d’Ibrahima Konaté du côté de Liverpool. En début de saison, le joueur de 25 ans avait déjà évoqué l’intérêt parisien à son égard : « Le PSG aujourd’hui, ils ont recruté des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG ? Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout » , affirmait l’International Français auprès de Canal + .

« Entendre que le PSG est intéressé, d'accord mais ça me fait ni chaud ni froid »