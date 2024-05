Mercato : Transfert XXL au PSG ? Un joueur de Deschamps fait une demande

Benjamin Labrousse

Sélectionné en équipe de France pour l’Euro, Ibrahima Konaté plaît au PSG. Le défenseur central de 25 ans est sous contrat jusqu’en 2026 à Liverpool, mais est sollicité depuis plusieurs saisons par le club parisien. Ce vendredi, Konaté a évoqué la volonté des supporters de le voir vêtir les couleurs Rouge et Bleu.

Cela ne fait plus aucun doute, le PSG prépare du lourd sur le mercato estival. Si, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité parisienne au poste de défenseur central se nomme Leny Yoro (LOSC), le profil d’Ibrahima Konaté séduit les dirigeants. Récemment, l ’Equipe révélait que le club de la capitale lorgnait l’international Français, à qui il ne reste plus que deux ans ce contrat du côté de Liverpool…

« Il faudra me montrer »

Présent au micro de Génération After sur RMC ce vendredi, Ibrahima Konaté a évoqué l’intérêt parisien à son égard. Et lorsqu’on lui affirme que les supporters du PSG souhaitaient le voir en Rouge et Bleu , le défenseur de 25 ans fait une demande : « Ah bon, les supporteurs veulent me voir venir? Il faudra me montrer, je ne fais pas trop attention ! » .

« J'ai six grands frères et les six supportent le PSG »