Mercato : Gros transfert après l’Euro ? Il répond au PSG !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG va chercher à recruter un défenseur central cet été. Depuis quelque temps, le nom d’Ibrahima Konaté revient avec insistance du côté du club français. Pur produit parisien, le défenseur de Liverpool a répondu à l’intérêt des Rouge et Bleu à son égard ce vendredi.

Bientôt orphelin de Kylian Mbappé, le PSG va dynamiter le mercato estival. Le 1er avril dernier, nous vous révélions en exclusivité que Paris chercherait à recruter un ailier gauche, un milieu de terrain, mais également un défenseur central supplémentaire. Convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro avec l’équipe de France, Ibrahima Konaté plaît aux dirigeants du club de la capitale selon les dernières indiscrétions de l’Equipe .

« Te dire non, ça serait te mentir »

En début de saison déjà, Ibrahima Konaté avait évoqué l’intérêt du PSG à son égard : « Le PSG aujourd’hui, ils ont recruté des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG ? Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout » , lâchait le joueur de 25 ans auprès de Canal + .

Konaté à propos du PSG : « Laissez-moi tranquille »