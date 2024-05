PSG : Un transfert en équipe de France après l’Euro ?

Thomas Bourseau

Le PSG va devoir retrouver un défenseur central sur le marché des transferts malgré les venues de Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Milan Skriniar ces derniers mois. Ibrahima Konaté cocherait les cases alors qu’il va être mis en avant pendant l’Euro avec l’équipe de France. A Liverpool, ça risque de rapidement discuter…

Ibrahima Konaté se dirige vers un été chargé. Après une saison au cours de laquelle il a été confronté à quelques blessures, le défenseur central de Liverpool va s’attaquer à sa deuxième compétition officielle avec l’équipe de France après le Mondial au Qatar. Du 14 juin au 14 juillet, Konaté représentera les Bleus en Allemagne pour l’Euro.

Le PSG attend un défenseur, Ibrahima Konaté a la cote

Contractuellement lié à Liverpool jusqu’en juin 2026, Ibrahima Konaté (25 ans) aurait tapé dans l’œil du directoire du PSG. A la recherche d’un nouveau défenseur central pendant le mercato estival, le Paris Saint-Germain s’intéresserait particulièrement au joueur formé à Sochaux selon des intermédiaires contactés par L’Équipe . Sa polyvalence, capable de jouer axe droit ou gauche, jouerait en sa faveur alors qu’il prévoirait de discuter avec Liverpool de son avenir prochainement. Se sentant chez lui à Anfield, Konaté ne sera pas facile à convaincre si jamais le PSG faisait une approche concrète auprès de son entourage. Le10sport.com vous avait dévoilé des négociations imminentes entre Liverpool et Ibrahima Konaté en décembre dernier pour une éventuelle prolongation de contrat.

Ibrahima Konaté ne dit pas non au PSG