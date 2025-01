OM : C’est officiel, un joueur déterminé à claquer la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Seulement six mois après sa signature à l'OM, Elye Wahi vient d'officialiser son départ en direction de l'Eintracht Francfort. Et le jeune buteur français de 22 ans a d'ailleurs indiqué qu'il souhaitait absolument rejoindre le club allemand et donc quitter l'OM cet hiver, alors qu'il se trouvait en difficulté depuis son arrivée au club.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Elye Wahi (22 ans) n'est plus un joueur de l'OM ! Recruté en provenance du RC Lens pour 25M€ l'été dernier, le buteur a pris la direction de l'Eintracht Francfort avec un deal qui a été officialisé vendredi (26M€ + 3M€ de bonus, ainsi qu'un pourcentage à la revente). L'OM a donc réussi l'exploit de ne pas perdre d'argent sur ce dossier, alors que Wahi sortait d'un passage de six mois très compliqué au sein du club phocéen (3 buts en 14 matchs seulement).

L'OM met le cap sur Amine Gouiri après des pistes infructueuses. Une stratégie audacieuse en pleine négociation ! ⚽

➡️ https://t.co/XcEmfkzvzJ pic.twitter.com/IDjzRvbV4b — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

« Il a été rapidement été clair que je voulais venir ici »

Dans des propos rapportés par le communiqué officiel de l'Eintracht Francfort vendredi, Elye Wahi livre les coulisses de son départ de l'OM pour l'Allemagne : « Je suis heureux d’être à l’Eintracht à partir de maintenant. C’est un grand club dont j’ai entendu beaucoup de choses positives. Pour moi, il a été rapidement clair que je voulais saisir cette chance et venir ici. Je veux rendre la confiance placée en moi en réalisant de bonnes performances et en marquant des buts », indique Wahi. En clair, dès qu'il a eu connaissance de l'intérêt que lui portait le club de Bundesliga, le numéro 9 était déterminé à quitter l'OM...

Wahi pisté depuis un moment par Francfort

Le directeur sportif Markus Krösche a lui aussi évoqué les dessous de ce transfert en provenance de l'OM : « Nous suivons Elye Wahi depuis un certain temps et nous sommes heureux qu’il joue désormais à l’Eintracht Francfort. Elye est un attaquant rapide, doté d’une bonne frappe et d’un instinct de buteur très développé. C’est un jeune joueur en plein développement, dont nous sommes convaincus des qualités. En même temps, nous lui donnons le temps d’adaptation nécessaire », indique le dirigeant de l'Eintracht Francfort.