OM : Benatia prépare déjà de gros transferts

Bien que son arrivée à l’OM ne soit pas encore officielle, Medhi Benatia sera le prochain conseiller sportifs du club phocéen. Le Marocain sera notamment en charge du mercato et dès cet hiver. Néanmoins, son manque d’expérience dans ce rôle est régulièrement pointée du doigt, mais l’un de ses proches annonce du lourd pour le club phocéen.

Après le départ de Javier Ribalta, alors directeur du football, et celui plus récent de David Friio, directeur sportif, l'OM devait absolument trouver un nouvel homme fort pour son secteur sportif. C'est désormais le cas puisque Medhi Benatia devrait très rapidement être nommé conseiller sportif. Un choix qui fait parler compte tenu du manque d'expérience du Marocain à ce poste. Mais Issiar Dia, très proche de Medhi Benatia assure que ce dernier peut briller dans ce rôle.

Benatia prépare déjà du lourd pour l'OM ?

« Ce n'est pas un mec de bureau. Il va prendre son baluchon et son stylo, et faire ses propres stats, notamment. Agent, il passait beaucoup d'heures avec ses joueurs, il les choyait, regardait tous leurs matches. Il va faire pareil à l'OM. Il ne se trimballe jamais sans son iPad. Il suit tout: la Belgique, le Portugal, le Danemark, le Brésil... L'autre jour, il m'a parlé d'un jeune Danois à fort potentiel. Ce poste est taillé pour lui, d'autant que ce projet le motive vraiment et qu'il connaît la maison et ses problématiques », révèle l’ami de Medhi Benatia dans les colonnes de La Provence , avant d’en rajouter une couche.

«Son réseau est monstrueux»