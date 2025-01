OM : Benatia annonce du lourd sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’attachant les services d’un entraîneur tel que Roberto De Zerbi, l’OM a encore un peu plus accru son attractivité et Medhi Benatia le ressent. Comme l’a confié le directeur sportif du club marseillais sur les ondes de RMC, de très bons joueurs sont intéressés à l’idée de venir à Marseille, où le projet mis en place attire.

Si 12 nouveaux joueurs ont été recrutés l’été dernier, le plus gros coup réalisé par l’OM est sûrement Roberto De Zerbi. Un entraîneur très convoité et qui finalement choisi Marseille, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2027, après son départ de Brighton. Le projet mis en place par le club avec le technicien italien en tête de proue ne laisse pas insensible, comme l’a assuré Medhi Benatia.

« Le regard change, c'est évident. Je suis connecté avec beaucoup de joueurs en activité. Je peux assurer que de très bons joueurs sont intéressés pour venir. Je parle avec de grands coachs, tout le monde reconnaît notre projet, les progrès de cette équipe », a déclaré Medhi Benatia il y a quelques jours dans l’After Foot sur RMC, avant d’évoquer la prochaine période de mercato.

Un mercato qui pourrait être un peu animé du côté de l’OM, mais pas autant que l’été dernier, d'autant plus que le club doit d'abord se séparer de certains éléments pour se renforcer en janvier. « On va essayer de regarder à toutes les lignes, où le coach estime qu'il faut retoucher. On a pris quelques buts de trop en début de saison. Le coach a commencé à trouver son ossature. À ceux qui sont derrière de pousser. Il faudra renforcer intelligemment. On n'aura pas les moyens de faire 4, 5, 6 ou 7 opérations », a ajouté Medhi Benatia.