OL : Une piste déjà enterrée pour remplacer Laurent Blanc ?

Axel Cornic

Le temps de Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique Lyonnais semble être compté. De plus en plus de sources annoncent le départ ou la mise à pied imminente du technicien français de 57 ans, qui était arrivé en octobre 2022 pour remplacer Peter Bosz. Des noms circulent déjà pour prendre sa place, avec notamment Thiago Motta ou encore Gennaro Gattuso.

Il y a de moins en moins de doutes autour de l’avenir de Laurent Blanc. Moins d’un an après son arrivée, l’ancien du PSG et de l’équipe de France devrait quitter l’OL après un début de saison catastrophique et un seul point pris en quatre journées de Ligue 1. Son départ devrait d’ailleurs être annoncé dès que les dirigeants lyonnais lui auront trouvé un successeur.

Mbappé vise un crack pour le PSG, il n’est pas tout seul https://t.co/8gRkZAtmwS pic.twitter.com/lJvcw5qATs — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Gattuso approché par l’OL

D’après les informations de L’Équipe et de Foot Mercato , l’OL aurait approché Gennaro Gattuso pour prendre les rênes de l’équipe. Le Champion du monde italien a eu plusieurs expériences importantes comme entraîneur avec l’AC Milan ou encore Napoli, mais il n’a jamais réussi à s’inscrire dans la durée. Sa dernière expérience était eu FC Valence, qu’il a quitté le 30 janvier 2023.

Thiago Motta devrait prolonger à Bologna