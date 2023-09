Le remplaçant de Laurent Blanc trouvé grâce à un transfert du PSG ?

Thomas Bourseau

Laurent Blanc ne fait clairement plus l’unanimité du côté de l’OL. Au point que son licenciement pourrait avoir lieu avant la fin de la trêve internationale. PDG de l’Olympique Lyonnais, John Textor songerait à Habib Beye et à Gennaro Gattuso. Et pour ce qui est de l’Italien représenté par Jorge Mendes, l’OL pourrait remercier le PSG pour le transfert de Bradley Barcola. Explications.

Le début de saison de l’OL est chaotique. En quatre sorties de Ligue 1, le club lyonnais n’a qu’un petit point au compteur pour trois défaites concédées face à Strasbourg (2-1), Montpellier (4-1) et le PSG sur le même score que les Héraultais. De quoi mettre Laurent Blanc en danger, lui qui n’a clairement pas écarté l’idée d’une séparation avec le club rhodanien de par ses sorties médiatiques avant la trêve internationale.

L’OL mis en contact avec Gattuso grâce au transfert de Barcola négocié par Mendes

Afin de remplacer Laurent Blanc, John Textor songerait à Habib Beye comme révélé par L’Équipe dimanche soir. Le PDG de l’OL penserait également à Gennaro Gattuso, comme avancé par Foot Mercato ces dernières heures. Et d’après le quotidien de la capitale, l’Olympique Lyonnais pourrait remercier le PSG pour le transfert de Bradley Barcola. Une opération qui aurait mis en contact Textor et Jorge Mendes, représentant de Barcola, qui gère également les intérêts de Gennaro Gattuso.

Gattuso pour remplacer Blanc ? L’OL n’est pas convaincu