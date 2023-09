Laurent Blanc menacé, un champion du monde prêt à venir à l’OL ?

Jean de Teyssière

Une semaine après la claque reçue par le PSG au Groupama Stadium (1-4), l'Olympique lyonnais est proche de se séparer de son entraîneur, Laurent Blanc. Si son renvoi n'est pas encore officiel, le club lyonnais lui cherche un remplaçant et après avoir échoué à faire venir l'ancien entraîneur de Chelsea, Graham Potter, l'OL chercherait à convaincre Gennaro Gattuso de s'asseoir sur leur banc.

John Textor, le propriétaire de l'Olympique lyonnais devait s'attendre à une recherche d'entraîneur plus fructueuse. Le club rhodanien a déjà essuyé quatre refus, Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Will Still ou même Graham Potter ayant refusé l'offre lyonnaise. Heureusement pour l'OL, la recherche continue et trois profils sont à l'étude, dont un ancien champion du monde...

Deux profils à l'étude

D'après les informations de Foot Mercato , deux noms sont à l'étude du côté de l'OL pour remplacer Laurent Blanc sur le banc lyonnais : Julen Lopetegui, l'ancien entraîneur du Real Madrid et du FC Séville libre de tout contrat et Oliver Glasner, l'ancien coach de Francfort, libre de tout contrat lui aussi.

OL : Départ annoncé, la succession de Laurent Blanc relancée ? https://t.co/Pm9hgxcMrm pic.twitter.com/3G867BxeAk — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Gattuso en pompier ?

Mais le média français explique que l'OL a un autre profil en tête : celui du champion du monde italien en 2006 : Gennaro Gattuso. L'homme de 45 ans est libre depuis son départ du FC Valence, l'ancien entraîneur du SSC Naples a vécu des fortunes diverses lors de ses années de coaching en Italie et serait partant pour continuer sa carrière d'entraîneur à l'OL. Affaire à suivre...