L'OL tient le remplaçant de Laurent Blanc, c'est déjà la panique

Lanterne rouge de Ligue 1, l'OL traverse une crise qui pourrait être fatale à Laurent Blanc. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France est effectivement plus que jamais sur la sellette et son successeur pour être Oliver Glasner. Cependant, d'après Polo Breitner, cela pourrait rapidement partir au clash si jamais l'ancien coach de l'Eintracht Francfort débarquait à Lyon.

Le début de saison de l'OL est catastrophique. Avec seulement un point pris en quatre matches, les Lyonnais sont lanternes rouges de Ligue 1, ce qui pourrait précipiter le licenciement de Laurent Blanc. Pour le remplacer, c'est Oliver Glasner qui serait le favori. Un entraîneur au profil volcanique avec lequel ça peut partir au clash comme l'explique Polo Breitner.

« Glasner a un côté un peu noir, et si tu es un peu loin et que tu regardes ce qu’il a fait aussi bien en Autriche ou Allemagne, tu te dis, c'est génial. C’est quelqu’un d’extraordinaire en conférence de presse, c’est un Thomas Tuchel version allemande, pas la version du PSG (…) Son problème, c’est que ça se termine souvent mal, et notamment avec le directeur sportif. Il est très exigeant et très ambitieux. Nous, on pensait qu’il irait en Premier League », confie le spécialiste du football allemand de RMC au micro de l' After Foot .

