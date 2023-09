La nouvelle star du RC Lens promet du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le RC Lens n'a pas hésité à lâcher 35M€ pour faire d'Elye Wahi le successeur de Loïs Openda. Et visiblement, le nouvel attaquant des Sang-et-Or semble avoir d'importantes ambitions puisqu'il espère faire mieux que la saison dernière durant laquelle il avait inscrit 19 buts. Et s'il parvient, ce sera forcément une bonne nouvelle pour le RC Lens.

Wahi veut dépasser les 20 buts

« Si vous voulez savoir, je n'ai pas atteint mes objectifs la saison dernière (19 buts en Ligue 1). Attention, je suis satisfait de ma saison, mais il m'a manqué un but. J'ai perdu un pari avec moi-même. J'espère que cette année, je vais pouvoir atteindre mes objectifs », lance l'ancien avant-centre du MHSC dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de se confier sur sa signature au RC Lens.

«Je me suis surpris moi-même»