Il confirme, l’ASSE a frappé fort sur le mercato

Benjamin Labrousse

Alors que l’ASSE avait terminé 8ème de Ligue 2 la saison dernière, les Verts espéraient ainsi réaliser un mercato estival cohérent afin de pouvoir batailler pour une remontée au sein de l’élite du football français. Arrivé en prêt du FC Lorient cet été, l’ailier de 24 ans Stéphane Diarra pourrait être une très bonne pioche selon son ancien entraîneur.

Après avoir mal débuté la saison, l’ASSE doit vite rebondir. Pour cela, le club du Forez pourra compter sur ses nouvelles recrues dont fait partie Stéphane Diarra, arrivé en prêt en provenance de Lorient.

«Il a progressé en termes de volume de jeu, dans ses replacements»

Richard Déziré a entraîné Stéphane Diarra au Mans. Dans un entretien accordé à Peuple Vert , ce dernier s’est livré sur la nouvelle recrue de l’ASSE. « Au fil du temps, il est parvenu à s'affirmer et a clairement contribué à notre accession en L2 en 2019. Il convenait cependant de le titiller. Il fallait aller le chercher, travailler sur l'affect. Avec le staff, nous avons su fédérer les énergies autour d'un objectif commun et Stéphane a adhéré à ce discours et apporté sa contribution de par sa faculté à éliminer, à provoquer, à accélérer, à rentrer sur son faux pied. Il a, par ailleurs, progressé en termes de volume de jeu, dans ses replacements » .

«Il a sans doute connu une ascension trop rapide»