Mercato - OL : Blanc veut du renfort, un ancien joueur de l'OM tout proche ?

La rédaction

En recherche de renforts, l’Olympique Lyonnais aurait activé plusieurs pistes en cette période de mercato hivernal. Selon les informations de MediaFoot, c’est l’international gabonais Mario Lemina (23 sélections), qui aurait été proposé au club rhodanien.

Interrogé dimanche en conférence de presse après la défaite contre Clermont (0-1), Laurent Blanc avait notamment affiché son envie de voir débarquer du renfort à l'OL en cette période de mercato hivernal.

Lemina vers l'OL ?

«On va essayer d'amener des joueurs capables d'apporter ce qui nous manque mais on ne va pas prendre six ou sept joueurs» . Voilà ce que déclarait Blanc. Et cela tombe bien, selon les informations dévoilées par Média Foot , l'OL semble avoir une belle ouverture avec un ancien joueur de l'OM : Mario Lemina.

Mercato - OL : Blanc pousse un coup de gueule et demande des recrues https://t.co/pxiU1ngPkS pic.twitter.com/ToORSf9PFU — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Lyon étudie la proposition

C'est d'ailleurs le milieu de terrain gabonais qui aurait été proposé à l’OL. L’OGC Nice, club actuel de Lemina, ne serait pas fermé à l’idée de se séparer de son joueur, dont le contrat expire en juin 2024. Cette opération pourrait convenir à l’OL, qui ne souhaite pas dépenser excessivement lors de ce mercato.