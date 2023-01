Mercato - PSG : Kanté a tranché pour son avenir

Arnaud De Kanel

En juin prochain, N'Golo Kanté sera en fin de contrat avec Chelsea. Sa situation actuelle lui permet donc de négocier avec d'autres clubs en vue d'un transfert libre. Le PSG fait partie des prétendants à sa signature mais l'international tricolore aurait pris sa décision et elle ne va pas dans le sens de Luis Campos.

En recrutant Vitinha cet été, le PSG a enfin réussi à recruter un milieu de terrain qui répond aux exigences du club de la capitale. Malgré tout, Luis Campos lorgne sur les bonnes affaires et un coup en or s'offre à lui. En effet, le PSG a l'opportunité de recruter N'Golo Kanté gratuitement car il n'a toujours pas prolongé son contrat avec Chelsea. Également suivi par Al-Nassr et le Barça, le champion du monde 2018 a fait son choix.

Les négociations ont repris entre Kanté et Chelsea

Via son compte Twitter , le journaliste italien Fabrizio Romano indique que les discussions ont repris entre N'Golo Kanté et Chelsea. La situation a évolué après plusieurs mois où le dossier était au point mort, pour la simple et bonne raison que Kanté est prêt à faire des concessions.

Kanté veut prolonger

Comme le rapporte Fabrizio Romano, N'Golo Kanté est déterminé à rester à Chelsea, un club dont il est tombé sous le charme. Ainsi, il serait ouvert à revoir ses intentions salariales à la baisse pour que les négociations avec Chelsea débouchent sur un accord. Un coup dur pour le PSG.